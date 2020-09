Jeux Vidéo

Les grossistes veulent obliger les revendeurs de PS5 à les céder aux gros acheteursInfo ou Intox ? D’après la chaine de boutiques indépendantes "Dynamite Games ( https://www.dynamite-games.com ), l'un de leur grossiste leur imposerait de céder les consoles aux plus gros clients, dont ceux qui prennent 3 jeux et un pad supplémentaire.Source : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4563401687035822 Et vous, qu'en pensez vous ? Les revendeurs vont faire le tri comme ça et en profiter pour refourguer des jeux avec ? Et Sony laisserais faire vu qu'ils ont tout à gagner ?