Bonjour à tous,

Hier j'étais au téléphone avec un vendeur micromania qui ma confirmé que les réservations prisent à partir de maintenant ne garantisse plus une disponibilité Day one mais plus vers mi Décembre, de plus il me confirme qu'en France le stock des ps5 pour tous les revendeurs est de 45K. Je ne sais pas si il s'agit d'une technique pour faire vendre des consoles mais il m'a aussi dit que les stocks seront intégralement disponibles à L'achat pour au moins le mois de Juin pas avant.



C'est possible que sa soit du fake mais en vu de la Covid je me dit que c'est peut être crédible.

Avez vous réservé votre PS5 ou pas encore ?