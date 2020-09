L'alimentation:

Le boîtier:

La carte mère:

En ce début de septembre, les nouvelles cartes graphiques Nvidia qui ont été présentées, suscitent beaucoup d’intérêt de la part des joueurs mais aussi de l'interrogation en termes de compatibilité avec leur configuration actuelle.Cette interrogation se repose sur trois points:1/D'entrée de jeu, ces cartes ont été annoncées comme ayant une consommation en hausse.Pour savoir si votre alimentation tiendra le choc, il vous suffit d’additionner la consommation de la carte que vous prendrez en y ajoutant la consommation de vos composants actuelsSoit de manière classique par un calcul papier/crayon , soit via des outils que l'on trouve sur le site comme:Pour ma part, après calcul je n'aurai pas besoin de changer d'alimentation si j'opte pour une 3070 mais bien par contre pour une 3080. Je serai limite et mieux vaut une certaine marge de manœuvreRem: Après recalcul, il me reste encore 30w de bon2/La carte va-t-elle pouvoir entrer dans ma tour?Ici pas de calcul à faire, il suffit simplement de mesurer la place dans son boîtier et de la comparer à la dimension des cartes:- RTX 3070 : 242 mm x 112 mm x 2 slots- RTX 3080 : 285 mm x 112 mm x 2 slots- RTX 3090 : 313 mm x 138 mm x 3 slots3/Les nouvelles cartes graphiques utilisent un port PCI Express 4.0 sur 16 lignes. Cependant, le protocole PCI Express est rétrocompatible, et les cartes RTX 3000 peuvent être utilisées avec les cartes mères utilisant des ports PCI Express 3.0.Mais d'après Nvidia, la différence de performance sera en moyenne de l’ordre de quelques pourcentages seulement. Il faudra attendre les tests plus poussés de la presse pour s’en assurer, mais il semble effectivement qu’il ne soit pas problématique d’utiliser une ancienne carte mère.Cela étant dit, sur le long terme, cela pourrait poser problème avec l’utilisation de RTX IO dans les jeux, qui permet de gérer la bande passante des SSD NVME connectés en PCI Express, en passant par une décompression à la volée effectuée par les cartes graphiquesEn résumé:Même en ayant vérifier ses trois points, cela ne voudra pas dire pour au tant que ce changement de carte aura une impact sur votre expérience de jeu. Votre processeur ou votre système de stockage vous limitera peu être aussi d'une manière ou d'une autre.Avant de foncer tête baissée dans un tel achat qui vous fait de l’œil, il est préférable d'attendre les retours de la presse et les multitudes de Benchmarks qui vont être réalisées sur un panel étendu de configurations