Je suis d'accord avec tout cela, mais je pense toujours que le S est génial. C'est absolument la console nouvelle génération que nous aurions dans un monde sain qui sait que la plupart des gens ne peuvent pas voir la différence entre le 4K et le 1080p.

Je ne dis à personne comment jouer ou quoi que ce soit, mais je dois être en désaccord avec cet homme. Il y a un écart assez important dans la qualité de l'image entre 1080p et 4K.



Le 4K natif est une ressource de choix, mais la recherche d'un meilleur QI est bonne, comme le DLSS par exemple. Sinon, nous continuerions à jouer en 480p

Non. La différence entre 480p et 1080p contre 1080p et 4K n'est pas du tout comparable. Vous avez peut-être une meilleure vue, vous vous asseyez plus près ou vous avez un téléviseur plus grand, mais il est un fait que la plupart des gens ne peuvent pas voir la différence entre 1080p et 4K sur les téléviseurs et les tailles qu'ils achètent.

