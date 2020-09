Jeux Vidéo

Enquête Exclusive : L'une des plus grosse licence Nintendo curieusement disparue ? Les raisons du pourquoiWii est une série de jeux de simulation éditée par Nintendo qui a débutée sur la console Wii en 2006 et ensuite sur Wii U à partir de 2012 et conçus pour faire appel à un large public au-delà de la tranche traditionnelle de joueurs.Ces jeux présentent un thème de conception commun, avec des éléments récurrents, notamment un gameplay simple, des castings composés principalement ou entièrement avec des Miis (avatars virtuel) et des systèmes de contrôles qui simulent des activités de la vie réelle.La série Wii est devenue l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues, chaque jeu Wii se vendait à des millions d'exemplaires. Wii Sports et Wii Play ont été les deux premiers jeux de la septième génération de consoles à dépasser les 10 millions d'unités vendues, et Wii Sports a même atteint la barre des 83 millions devenant ainsi l'un des jeux le plus vendu de tous les temps. En juin 2009, Wii Fit a poussé le style de jeu de "fitness & santé" à générer des revenus collectifs de 2 milliards de dollars, dont la plupart ont été générés par les 18,22 millions de ventes du jeu à l'époque.La liste des jeux :Wii Sports (Wii)Wii Sports Resort (Wii)Wii Sports Club (Wii U)Wii Play (Wii)Wii Play: Motion (Wii)Wii Fit (Wii)Wii Fit Plus (Wii)Wii Fit U (Wii U)Wii Party (Wii)Wii Party U (Wii U)Wii Chess (Wii)Wii Music (Wii)Wii Street U (Wii U)Wii U Panorama View (Wii U)Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Wii_(video_game_series) Alors pourquoi la série a mystérieusement disparue alors qu'elle se vendait bien et générait beaucoup de bénéfices ?D'après l'hypothèse la plus crédible serait l'abandon du terme "Wii" pour les consoles Nintendo, mais pourquoi n'avons-nous pas des Switch Sports, Switch Music, Switch Fit (même si 1-2-Switch et Ring Fit Adventure sont un peu dans le même créneaux) etc... ? La question reste en suspens...Et vous qu'en pensiez vous ? Attendez vous fébrilement le retour de cette licence ? Au moins des portages Switch ? Ne pensez vous pas que ça serait une bonne idée pour relancer la console de refaire ce genre de jeux "casual" et relancer cette mode par la même occasion ?