Nintendo Co. prévoit de lancer un modèle amélioré de sa console Switch l'année prochaine, ainsi qu'une gamme de nouveaux jeux, ont déclaré des personnes connaissant bien le sujet, en cédant la vedette des vacances de 2020 aux appareils concurrents de Sony Corp. et de Microsoft Corp.Les spécifications de la nouvelle machine n'ont pas encore été finalisées,ont déclaré à Bloomberg News les personnes informées de la stratégie, demandant à ne pas être identifiées parce que c'est privé.Ces jeux s'adresseront à un large éventail de joueurs, des joueurs occasionnels cherchant à s'évader à petites doses jusqu'aux fans plus dévoués qui se lancent dans des sessions de jeu marathon.

Who likes this ?

posted the 08/25/2020 at 06:36 AM by jenicris