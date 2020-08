Les bonnes nouvelles s'enchainent pour Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered car apres avoir appris il y a peu que le jeu aura des DLC payants et pas de multi local comme sur Gamecube, on en apprend encore de biens bonnes aujourd'hui.Vous vous souvenez sans doute que le remaster permettra de jouer a 4 jusqu’à la fin du jeu (hors post game car faut bien faire raquer quand meme) si une seule personne a le jeu ?Plutôt sympa de la part de SE, mais tout ça ne sera pas si gratuit puisque les 3 autres joueurs devront aussi payer leur abo online (du moins sur PS4 et Switch) pour en profiter... vous me direz c’était a prévoir.Autre bonne nouvelle le multi sera region locked, donc impossible de pouvoir joueur avec des joueurs etrangers, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu multijoueurs qui de base ne risque pas d'attirer les foules et sera vite déserté.De meme oublier la version physique jap (qui serait apparemment uniquement en jap) sauf si vos potes ont envie de se créer un compte jap juste pour le jeu.