Une plateforme unique pour concentrer la totalité des efforts des studios interne/partenaires et multiplier les sorties, voilà une des promesses alléchantes que Nintendo avait faites au lancement de la Switch en 2017. Si effectivement quelques titres avaient monopolisé quelques départements pour sortir sur 3DS durant cette période, force est aujourd’hui de constater que le volume promis est bel et bien là.



Avant tout, il convient de regarder un petit peu quelles sont les forces actives de BigN afin de jauger efficacement le potentiel et se faire une petite idée des capacités que Nintendo possède pour inonder la

Switch de licences maison.



Les studios internes et first-party de Nintendo



- Nintendo Entertainment Planning & Development (Nintendo EPD) le studio principale qui se trouve derrière les développements des gros titres comme, entre autres, The Legend Of Zelda Breath Of The Wild, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey ou encore Animal Crossing New Horizons.



- 1-Up Studio qui, à ce jour, n’a pas encore sorti directement de titres sur Switch mais à qui l’on doit par exemple les co-développements de Super Mario 3D World et Captain Toad Treasure Tracker sur WiiU.



- Nd Cube à qui l’on doit principalement les développements des Mario Party dont Super Mario Party sur Switch.



- Monolith Soft qui concentre historiquement leurs efforts sur la saga Xenoblade Chronicles même si quelques déclarations plus ou moins récentes font état d’une nouvelle franchise encours de création. Ils ont sorti sur Switch Xenoblade Chronicles 2 (avec sa massive extension Torna) et le remaster/remake (à vous de juger) de Xenoblade Chronicles premier du nom sorti à la base sur Wii.



- Retro Studios qui est à l’origine du retour des Donkey Kong Country mais aussi de la série des Metroid Prime qui à l’heure actuelle n’a pas sorti de nouveau titre sur Switch bien que l’on sache qu’ils sont actuellement sur le développement de Metroid Prime 4.



Les principaux studios second-party de Nintendo



- Camelot Software Planning, généralement derrière les séries sportives de la bande à Mario (Tennis et Golf) et qui a déjà sorti Mario Tennis Aces sur Switch.



- Game Freak (sous la coupe de la Pokémon Company), le studio en charge des titres Pokémon canoniques. Ils ont déjà à leur actif Pokémon Let’s Go et Pokémon Epée/Bouclier sur Switch.



- Good Feel qui a en charge la série des Yoshi et qui a produit Yoshi’s Crafted World sur Switch.

- HAL Laboratory, qui agit principalement sur la série des Kirby et qui a déjà sorti Kirby Star Allies sur Switch.



- Intelligent Systems à qui l’on doit le récent Paper Mario The Origami King mais aussi Fire Emblem Three Houses sur Switch.



- Next Level Games, l’instigateur des Mario Strikers et Luigi’s Mansion qui a déjà sorti Luigi’s Mansion 3 sur Switch.



- Sora Ltd avec principalement la série des Super Smash Bros dont l’épisode monumental Ultimate est disponible sur Switch.



Dernièrement, nous avons appris la fermeture d’un de ces studios, Alpha Dream, qui agissait majoritairement sur la série des Mario & Luigi. Il serait logique que le développement de ces titres soit confié à Intelligent Systems puisque la franchise est un dérivé des Mario RPG (initié par Square sur SNES) dont les Paper Mario font partie intégrante. Pour le moment, aucune information n’a été communiquée à ce sujet.



D’autres studios second-party sont encore et toujours répertoriés en tant que tel comme, par exemple, Grezzo ou Genius Sonority mais leur placement en tant que développeurs sur Switch reste encore à préciser, ces studios n’ayant rien annoncé où développant sur d’autres supports comme, les smartphones par exemple.



Les studios third-party (bonus)



Mais pourquoi diable nous parles-tu de ces studios étant donné qu’ils ont généralement leurs propres licences ? Et bien tout simplement parce que Nintendo est en totale capacité de proposer à ces studios de développer des jeux dans l’environnement de leurs licences ou encore d’y acheter des exclusivités pour sa console en se mettant (ou pas d’ailleurs, ce n’est pas une obligation) à l’édition.



A l’heure actuelle, on retrouve quelques grands noms de l’industrie ayant déjà produit des titres exclusifs (au moins à la marque car certains peuvent être sortis également sur 3DS) sur Switch :



- Platinum Games (P+) dont Nintendo s’est payé l’exclusivité de leur titre Astral Chain sur Switch et qui développe actuellement le très attendu Bayonetta 3.



- Tecmo Koei qui a profité de la licence Fire Emblem pour amener sa série Warriors dans l’univers Nintendo sur Switch mais qui proposera également le Marvel Ultimate Alliance 3.



- Ubi Soft avec qui Nintendo s’est associé pour la réalisation de l’excellent Mario+Lapins Crétins Kingdom Battle sur Switch.



On pourrait également intégrer ici des petits studios indépendants avec lesquels Nintendo pourrait collaborer afin de proposer des titres exclusifs secondaires voir mineurs. Nous avons pour exemple concret et récent Brace Yourself Games et le très sympathique Cadence Of Hyrule (titre dérivé du jeu de rythme Crypte Of The NecroDancer) où Nintendo autorisera l’utilisation de la licence Zelda et portera le jeu à l’édition physique.



Analyse et perspectives en total believe



Après avoir fait le tour des forces actives sur lesquelles Nintendo peut compter afin de fournir de manière très récurrente des titres maison sur sa console hybride, on a désormais une vision plus globale des possibilités software offertes durant la vie de la machine. Plusieurs constatations sautent cependant clairement aux yeux :



Premièrement, en dehors du fourre-tout à grosse licences populaires qu’est Nintendo EPD (et c’est normal puisque c’est le studio principale de Nintendo), on peut voir que de manière générale, chaque first ou second-party possède son giron de séries à exploiter et se concentre généralement uniquement dessus sans jamais trop en dévier. Chacun sa place, chacun son style de jeu, l’innovation et les potentielles nouvelles licences restant à la charge de Nintendo EPD quasi exclusivement.



Cette stratégie est certes efficace mais selon moi très restrictive car en l’absence de nouveaux partenaires second-party ou de rachats de studio first-party complémentaires (ce que Sony et Microsoft se sont évertués à faire ces dernière années), Nintendo donne l’impression de tourner en rond depuis des décennies à déployer machinalement ses sagas de génération en génération sans trop proposer de surprises ou de renouveau même si, fondamentalement, chaque nouveau titre d’une série amène de l’innovation dans le gameplay ou le scénario (et heureusement d’ailleurs).



Seconde constatation majeure, on se rend compte que tous les studios second-party ont déjà amené au minimum un jeu sur Switch. Malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le first-party… En effet, même si EPD est plutôt prolifique avec de nombreux jeux majeurs sortis sur ces 3 dernières années, 2 studios manquent clairement à l’appel de la classe (dont un sacrément plus que l’autre) :



- 1-UP Studio, est un cas peut-être un peu à part puisqu’il s’agit surtout d’une petite équipe d’une trentaine de personnes chargée de co-développer des titres avec EPD (on ne sait pas trop dans quelle mesure mais à la vue des titres dont ils sont crédités, on peut imaginer qu’ils en ont réalisé une grosse partie). Cependant, à l’instant T et en dehors d’une participation dans le développement de Super Mario Odyssey sorti il y a bientôt 3 ans, le studio n’affiche aucune perspective de production depuis 2015.



- Retro Studios est peut-être le cas le plus intéressant à analyser car clairement aux antipodes de 1-UP Studio mais surtout étant un studio dont les productions sont très attendues des joueurs. Nintendo ayant annoncé officiellement l’année dernière que Metroid Prime 4 revenait dans le giron de Retro Studio, on en déduit clairement que leurs équipes n’avaient pas du tout à charge le développement du titre initialement. Sachant que le studio n’a rien produit ni même annoncé depuis la sortie de Donkey Kong Country Tropical Freeze en 2014 sur WiiU, la question légitime à se poser est donc : « mais que faisaient-t-ils depuis tout ce temps ? » (6 ans tout de même…). On peut largement imaginer que le studio n’a pas rien fait du tout durant ce laps de temps mais, dans ce cas, où sont les jeux ? Vu le temps de mise en friche des sorties, on peut largement imaginer qu’au moins 2 titres sont prêts ou proche de l’être, ce qui serait un minimum après tant de silence…



Concernant les perspectives de sorties, et en reprenant l’idée du paragraphe précédent que chaque studio a déjà sorti un titre au minimum de ses licences affiliées, on peut imaginer que désormais, les studios hors EPD vont très certainement boucler le premier cycle de vie de la Switch (qui aura duré un peu plus de 3 ans) et démarrer le second avec très probablement des suites à venir sur les jeux déjà sortis (sans trop de surprises).



Du côté de Nintendo EPD on peut clairement s’attendre à de la diversité malgré l’utilisation très probables de licences historiques que sont Zelda et Mario principalement. En effet, les jeux Zelda sont déclinables selon plusieurs genres qui ne se marchent pas trop dessus et offrent des appréhensions très différentes de leurs sagas respectives :



- Les Zelda Open-World initiés avec Breath Of The Wild (qui attend sa suite annoncée).



- Les Zelda classiques à donjons comme Ocarina Of Time ou Twillight Princess.



- Les Zelda 2D comme A link To The Past/Between Worlds.



Même constatation du côté des plateformers Mario qui proposent aussi des séries très différentes les unes des autres :



- Les Mario 3D classiques initiés par Mario 64 dont Odyssey est clairement issu.



- Les Mario 3D utilisant le motion gaming et jouant sur la gravité avec la série des Galaxy.



- Les Mario hybrides 2D/3D plus axés puzzle qu'exploration comme avec 3D World.



- Les Mario 2D hérités des Super Mario Bros/World avec la série des New Super Mario Bros.



On peut également espérer que les équipes de Retro Studio aient-été productifs pendant leur long silence et que des jeux soient disponibles et simplement en attente de planification. Un retour de la franchise Donkey Kong ne serait clairement pas de refus car, comme pour Zelda et Mario, les déclinaisons possibles offrent des perspectives de sorties intéressantes à exploiter (d’ailleurs pas forcément dans le giron de Retro Studios) :



- Les Donkey Kong Country en 2D (enfin 2.5D plutôt).



- Le retour d’un Donkey Kong 3D suite de l’opus Nintendo 64.



- Les jeux de rythme de la série Donkey Konga ou Jungle Beats.



Star Fox serait également une licence historique de Nintendo à exploiter mais aussi (surtout ?) à redorer suite aux retours très mitigés de Star Fox Zero sur WiiU. Entre un épisode vraiment canonique de SHMUP sur rail donnant une véritable suite à Lylat Wars sur Nintendo 64 (pour moi, Assault n’est pas canonique même si très bon) et une suite au génialissime Star Fox Adventure, il y aurait de quoi faire (et pourquoi pas aussi une incursion peut-être mieux menée qu’avec Star Fox Guard sur WiiU dans l’univers des Tower-Defense ?).



Dernier point, on constate également, même si je n’en ai pas fait mention plus haut souhaitant me concentrer majoritairement sur ce qui était réellement inédit et nouveau, que Nintendo a beaucoup usé des portages WiiU afin de proposer des productions facilement exploitables et rapidement commercialisables sur Switch entre deux gros titres. Qu’on soit pour ou contre, ces portages avaient tout de même pour cible les joueurs qui avaient fait l’impasse sur la WiiU et pour qui ces titres allaient se révéler comme des « nouveautés » pour eux.



Cependant, force est de constater que désormais, il ne reste plus grand-chose d’exploitable dans le catalogue de la WiiU (peut-être Xenoblade Chronicles X qu’il serait très intéressant de proposer) et Nintendo ne va bientôt plus avoir trop de matière pour planifier une majorité annuelle de jeux « secondaires » ou tout du moins d’ambition moindre face à leurs grosses licences ce qui en somme, selon moi, est une très bonne nouvelle !



Car oui, en effet, s’ils veulent continuer à maintenir cette stratégie, ils vont désormais devoir aller puiser dans les licences secondaires inexploitées ce qui signifie qu’on pourrait parfaitement voir débarquer des titres attendus de beaucoup de joueurs mais pas forcément à potentiels de ventes majeur comme, par exemple, du F-Zero, du Wave Race, du 1080 ou encore du Mario Striker. On pourrait aussi potentiellement parler d’exploiter le reste de la bande à Mario comme sur WiiU, Wii ou DS avec des titres mettant en lumière Toad, Wario ou Peach puisque Yoshi et Luigi ont déjà leur jeux inédits sur Switch.



Conclusion



Même si tout le monde n’y a pas forcément trouvé son compte, et je pense en disant ca principalement à ceux qui ont eu la WiiU et qui ont trouvé sur Switch beaucoup de portages ou de suites à des titres majeurs de la défunte console (Splatoon 2, Smash Bros Ultimate,…), force est de constater que Nintendo a mis le paquet pour satisfaire les foules en terme de sorties exclusives ou simili-exclusives (la WiiU n’a jamais existée qu’on vous dit).



A en juger de toutes les potentielles perspectives de believe (car oui, il ne faut pas faire passer ce que c’est pour ce que ce n’est pas, c’est totalement du spéculatif) mentionnées plus haut, si autant les studios second-party risquent fort d’y aller à coup de simples suites habituelles de leurs productions, ça n’est pas forcément le cas des plus gros studios de Nintendo (qu’ils soient internes ou first-party) qui ont dans les mains un grosse mine de titres à exploiter pour donner un peu de diversité aux joueurs.



2019 a également été une année dans laquelle Nintendo a pu démontrer à ses joueurs qu’ils étaient enfin disposés à sortir le chéquier pour s’offrir des exclusivités d’éditeurs tiers au rayon des jeux d’action qui leur font cruellement défaut (Astral Chain, Daemon X Machina et Marvel Ultimate Alliance 3) et cela semble vouloir continuer (dans une mesure actuellement difficilement quantifiable en raison d’un manque total de communication lié à la crise sanitaire qui a touché le monde en 2020) puisqu’on sait qu’au moins un gros titre (Bayonetta 3) est dans les cartons de Platinum Games (pouvons-nous imaginer aussi que No More Heroes 3 soit une commande de Nintendo aussi ?).