Nintendo a communiqué les chiffres de vente de sa Nintendo Switch et actualisé les chiffres de vente ses jeux.Dans le monde, à la date du 30 juin, la Nintendo Switch s'est écoulée àà titre de comparaison, la PS5 s'est écoulé à 112.3 millions d'unités.Nintendo n'a pas revu ses prévisions à la baisse, ni à la hausse et estime toujours pouvoir écouler 19 millions de Switch d'ici la fin mars 2021.Au niveau software, le nombre total de jeu vendu dépasse désormais celui de la 3DS avec 406,67 millions de versions physiques et numériques qui ont trouvé preneur dans le monde à la date du 30 juinSur le trimestre écoulé, ce sont ainsi 50,43 millions de copies qui ont été vendues.Animal Crossing New Horizons s'est ainsi vendu àet devient le deuxième jeu le plus vendu de la Switch, derrière Mario Kart 8 Deluxe et ses 26.74 millions mais devant Super Smash Bros. Ultimate et ses 20 millions.The Legend of Zelda : Breath of the Wild est à 18,6 millions.Pokémon Épée et Bouclier est à 18,22 millions.Super Mario Odyssey est à 18,06 millions.Pokémon: Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli est à 12,2 millions.Super Mario Party est à 10,94 millions.Splatoon 2 est à 10,71 millions.New Super Mario Bros. U Deluxe est à 7,44 millions.Quant à Xenoblade Chronicles : Definitive Edition et 51 Worldwide Games sortis cette année, ils se sont vendus respectivement à : 1,32 million et à 1,03 million.