Le Xbox Live de Microsoft vit-il ses derniers jours ? C’est la rumeur persistante du moment chez Microsoft suite à la disparition très officielle de la possibilité de s’abonner pour 12 mois au Xbox Live Gold. Un signe qui montre que Microsoft pourrait revoir son offre d’abonnement à moyen terme.Dans la mise à jour du daté du 1er août et qui sera mise en application le 1er octobre 2020, Microsoft ne fera désormais plus aucune mention à la marque Xbox Live qui disparait au profit de « service en ligne Xbox », un nom commun qui ne reflète plus l’idée d’une commercialisation de ce type de service.Avec ses infrastructures online bien installées ( et plus qu'amorties), Microsoft souhaite t-il donner une meilleur visibilité au gamepass et restant sur une seule service d'abonnement ? Il y a de forte chance.