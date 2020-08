Chose promise, chose dute. Même si je voulais pas trop reroll un sujet sur Xbox en ce moment après 10 jours de tout et surtout de n'importe nawak, je l'avais fait pour la PS5 et le décliner pour la Séries X était une promesse de campagne donc ...Suite au Xbox Game Showcase qui en laisse encore en état de choc à l'heure ou j'écris ces modestes lignes et après avoir opéré le même exercice divinatoire pour le camp d'en face, il est temps d'évaluer le potentiel commercial de la console sous le prisme de son argument le plus important : ses exclusivités.Petit avertissement, je sais bien qu'avec le délire du Gamepass, on peut plus avoir de réels chiffres de ventes traduisant d'un acte d'intérêt et non de curiosité (paye ta curiosité à 70 boules) mais pour la forme et parce que je suis un vieux con, je vous impose le principe de l'exercice impertinent qui suitSans plus tardé ...Halo, la seconde plus grande série du catalogue Xbox, traditionnellement ça tape dans les 10 millions. Avec la tournure Destinyesque que prend la série, on peut donc tranquillement tabler sur un équivalent 20 millions de ventes.State of Decay, l'héroine est un croisement entre Elie et Clémentine, les ventes seront donc un croisement entre TheLastOfUs et TheWalkingDead soit un bon équivalent 25 millions. Plutôt logique. Nan plus sérieusement, si c'est dans la même veine que les 2 premiers en termes de moyens, je vois pas plus loin que 3 millions, si le studio est transformé, on peut assurer à une "Day's Gone" donc plus du 6/7 millions.Forza Motorsport, ca dépend si c'est le seul épisode amené à paraître sur la One. S'ils adoptent la philosophie Nintendo ou non. Car si tel elle le cas, y a moyen de faire du équivalent 7-8 millions jusque 12 à mon avis.Everwild, ils ont pas intérêt à le louper après avoir bossé une telle direction artistique. Il est plus beau que BreathOfTheWild, Rare a toujours une dent contre Nintendo d'après une de mes sources les plus fiables (la même qui avait évoqué la fin du monde en 2012 +/- 8 années). Donc je crois fermement que si Everwild est une grande aventure marquante solo en monde ouvert, on part sur du équivalent 25 millions. Fabriquer mes mots.Avowed. Le moto-proclamé TheElderScrolls-like. J'ai pas compris. TheElderScrolls-lite, je comprendrais mieux. J'ai un peu de mal à voir le studio passé en un jeu d'Outer Worlds à un titre de l'envergure d'un Skynet. Après que le studio ait déjà prouvé son talent dans certains domaines, d'accord mais combler les manques en un seul projet, faut déjà que la maison mère le veuille. Maintenant, il les fera ses équivalents 5 millions.Je suis un peu choqué par la technologie de TellMeWhy. Ca fait daté pour de la 360. Le décalage entre l'implication des doubleurs dans leurs prestations et les anim' faciales des protagonistes, c'était déjà plus possible en 1994. Puis quand tu vois Twin Mirror, y a comme un blème. Ou un blame(ah Icebergbrulant, qu'est ce que tu fais là ?). Y a quand même moyen de taper les 2 millions avec moi et mes 1,99 millions de potes.Je suis plutôt du genre tolérant en matière de concept de jeu mais je suis embêté par le style d'AsDuckFalls. J'aime bien la narration par tableaux dynamiques à la inFamous ou SlyCooper mais on est d'accord que c'est bizarre ce qu'on a vu !? Ce n'est pas un narrateur qui parle mais c'est bien une cinématique avec les protagonistes qui échangent sur des images figées à 0 fps. Je me refuse à émettre une prophétie sur ce jeu.Fable, un série de renom depuis la 1ère Xbox. Une série sacrifiée sur l'autel de Kinect puis d'un truc indescriptible qui a eu bon temps de ne pas vouloir se dévoiler au monde. Un souffle de renouveau avec TerrainDeJeu aux manettes. S'il est en rupture avec ses prédécesseurs canoniques, on peut espérer un 7/8 millions pour commencer.TheMedium, j'aime beaucoup le principe et le visuel. Faut voir l'envergure du jeu, s'il nous fait une Control ou pas. L'équipe Bloober n'est pas la dernière de la classe, je vois bien un équivalent 5 millions.Je passe volontairement sur Psychonauts 2 qu'est multi console ou encore Grounded qu'est plus de la récup' suite au rachat d'Obsidian mais voilà, on y est, avec un équivalent 80 millions de ventes, les titres maisons Xbox de fenêtre lancement (comprendre de 2020 jusque +7 ans) sont dans les intentions plutôt massif avec des Tlou et autre Bow-killer. Reste plus qu'à promulguer les intentions en actions.Concernant la console, son sort dépendra entièrement des moyens que Microsoft souhaite allouer à sa division jeu vidéo. Sont ils prêts à mettre 2,5 milliards non pas sur un seul jeu mais sur l'ensemble des studios constitutifs des Xbox Game Studios ? Si oui, alors la Séries X ne fera pas que de la figuration face à la PS5, si non Phil Good Spencer aura un WANTED à son effigie.Dans le pire des cas, elle fera comme la One, c'est à dire un chiffre non communiqué entre 0 et l'infini, sinon, elle peut espérer faire du 80 je pense. Souvenez vous de la PS3 qui a tranquillement changé d'orbite en cours de route ... Les exclus sinon rien. Comme dirait la pubRendez-vous en 2027 pour énoncer la sentence.