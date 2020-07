JVC

En effet, Nintendo Life est allé faire un tour sur le site de l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) et s'est rendu compte que la marque Mario Sports avait été récemment déposée par Nintendo. Plus précisément, un dépôt préalable a été réalisé le 14 mai dernier, mais lorsqu'on clique sur le lien associé, on découvre que le dépôt a été actualisé le 16 juillet dernier et mis à jour le lendemain. Le listing correspond bien à une possible utilisation pour du jeu vidéo, mais couvre également divers produits tels que des cartes mémoires, des étuis pour smartphones, des CD, des images et des musiques.