Petit billet d'humeur random pour savoir quel serais vos attentes pour un futur jeu de notre licence de jeu de course préféré ! J'ai nomméqu'aimeriez vous voir Nintendo faire pour cette série ?Pour ma part en vrac je dirais quedevrait refaire confiance à Sega pour développer le jeu, F-Zero GX était un bon titre fait paravec pourquoi pas une collaboration avecEnsuite pour le jeu en lui même je verrais bien un éditeur d'avatar un truc vachement pousser inspirer des jeuxavec bien sûr l'esthétique des jeux F-Zero. Dans la lancer améliorer le mode de créations de machine. On pourrait personnaliser les moteurs le cockpit et l'apparence de son engin.Bien sûr de nouveaux éléments serait à débloquer au fur et à mesure du jeu pour améliorer sa machine.J'imagine également une histoire centré surmais là l'Avatar que l'on contrôlerais assisterai notre bon vieuxdes jeux vidéo dans sa tâche pour vaincre encore une foiset ses sbires. Ceci serait pour l'histoire principale.Le mode online pourrait avoir plusieurs mode de jeu un mode grand prix bien sûr mais également des modes défis qui demanderais de finir la course sous la condition de certains objectifs.J'imagine également un monde semi ouvert nous permettant de nous balader avec sa machine et de nous entraîner sur certains circuit spécifique.Les machines pourraient bénéficier du mode gyroscopique de la Switch pour pouvoir effectuer certain type d'attaque.J'aimerais que tout les personnages de la licence F-Zero soit disponible avec leur machine respectifs avec quelques personnages déblocables sous conditions de défis à réaliser soit dans le mode histoire ou sois dans des modes défis spécifiques.Défis pouvant être des courses contre la montre, effectuer une attaque spiral x-fois sur un adversaire, etc etc ...Enfin je pense que reprendre le moteur graphique servant à l'élaboration deserait une bonne idée, l'esthétique de Captain Falcon dans le jeu est parfaite pour moi.Voilà pour moi quelques idées en vrac sur ce que devrait être un futur jeu de la licence, curieux de connaitre vos opinions sur mes idées et de me donner les vôtres.