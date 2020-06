Ce matin, Aaron Greenberg à la tête du marketing chez Xbox, a été interrogé sur Twitter concernant la date précise de l'événement Xbox de juillet prochain que Microsoft n'a toujours pas communiqué.Il n'a pas pu répondre à la question de façon précise mais il a voulu en dire un peu plus sur le prochain gros événement Xbox.Donc, encore un peu de patience pour avoir la date précise.La présence de Halo Infinite et de Hellblade 2 a été confirmé par Microsoft.

posted the 06/24/2020 at 11:47 AM by marcus62