Je viens d y penser mais cyberpunk 2077 sort en novembre et on vient d apprendre qu il sera disponible au lancemant de la next gen,c est super mais je trouve bizzare qu en partenariat avec MS il puisse sortir en meme temps qu halo infinite.

Pensez vous pas qu il puisse lui faire de l ombre?Toute l annee y a que dalle sur cette console et là c est une sortie en meme temps qu un mastodonte lol.