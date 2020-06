Yo mina,Je vous fais vite fait bien fait le résumé de la vidéo propsée par Digital foundry sur le Ray Tracing by The PS5.Je lit, ici, un peu à gauche et droite qu'on se pose la question sur ce qu'apporte vraiment le Ray Tracing.Alors je me suis dit que ça peut aider d'avoir ce résumé en langue NapoléonienneAfin de voir ce que les studios ont réussit à proposer sur ces tous premiers jeux PS5.- Ils sont impréssioné par la présence casi systématique du RT dans les jeux présentés par Sony dernièrement.Parce que le RT en lui-même n'est pas si vieu technologiquement et peu expériementé par de nombreux studios ces deux dernière années.- Ils s'attendent à une utilisation très spécifique et précise du RT (PS5 et XSX aussi) parce que leur GPU ne sont pas aussi puissant que ce qu'on a sur PC.Pas s'attendre à du full RT en début de Gen, d'ailleurs il existe des méthodes moins couteuses qui offrent presque les mêmes rendus d'effets-GT7Ils utilisent énomément de RT pour les reflets (carroserie, rétro, vitre).Ils rappellent que les réflections sur les éléments transparants sont normalement très couteux.Mais ici tout semble de roulerPar contre la résolution du coeur RT semble être en 1080p, voir même plus bas mais avec un système de Checkboard (comme sur les jeux PS4 pro pour arriver au 4K).Alors avant de crier au scandale, sachez que cela correspond à un niveau medium sur un jeu PC.Battleflied V et Metro utilisent ce type d'effet pour le rendu de leur RT.Ils trouvent ça intélligent.Par contre, normalement le réflections doivent devenir de plus en plus diffuses à travers le matériau qu'elle traverse.Mais sur GT7, ils ne voient pas cet effet mis en place.à voir avec la version finale.-Ratchet & Clankles dev avaient annoncé qu'il n'y aurait que du RT sur Clank (question de buget de puissance). Mais ils se rendent compte qu'il y en a plus que prévue.Par contre certain éléments ne sont repris dans les caclules RT.Ils expliquent cela par la méthode de calcule qui doit prendre en compte plus d'éléments dynamiques (débris d'explosion par exemple) et donc attendre que les calcules phusiques soient terminés pour le faire.Donc à voir dans la version finale quand ils auront optimiser le jeu.- Stray (Unreal Engine 4)Ils trouvent les rélfections vraiment de bonne facture pour de l'Unreal.Surtout que ce n'est pas le moteur (en version 4) le plus économique sur la puissance par rapport au RT.- Demon's soulsSelon Playstation Blog, le jeu propose des ombres en RT (comme les derniers Tomb Raider).Mais ne savent pas dire s'ils parlent de ombres directes seulement ou indirectes aussi.- Pragamata (RE Engine)Très bonne utilisation sur certain éléments du jeux (les yeux de la fille par exemple)Capcom économise le RT en proposant du SSR (screen space reflection) qui est bcp utilisé sur la gen actuelle sur les surfaces qui demandent moins de niveau de reflection.Comme le tarmac mouillé qui reflechi peu de détails comparé à une flaque d'eau.Très bon niveau de globalisation illumination (vous avez compris ce que ça veut dire hein) avec des rebonds de la couleur de la lumière et des ombres dynamiques.Par contre le denoising (la réduction de l'effet de bruit) des effets RT sont assez faible.Comme c'est le cas sur Control sur PC par exemple.Mais qui s'est vu amélioré avec un patch plus tard.Le jeu est en 4K 60FPS, mais ils se demandent si sera le cas sur la PS5/XBX en version finale...Tout simplement parce que ça serait énorme pour une console, mais il sort dans longtemps... Donc à voirSi vous avez aimez la vidéo, veuillez cliquer sur le pouce...à merde je me suis fait avoirVoilà, j'espère que vous apprécié le taff!à peluche