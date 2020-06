Kingdom Hearts Dark Road

C'est en fouillant dans le site du jeuet son code que certaines personnes ont trouvé un nouveau logo pour un épisode encore non annoncé.Il y a quelques mois avant l'annonce de Dark Road, un insider a indiqué que le prochain Kingdom Hearts ne devrait pas prendre trop de temps avant d'être annoncé et a ensuite dit qu'il ne parlait pas de Dark Road.Après les excellentes ventes de Kingdom Hearts III et maintenant que Nomura et son équipe maitrisent l'Unreal Engine, un nouveau jeu non-canonique devrait prendre bien moins longtemps à être développé.Alors un jeu spécialement pour la Switch type Theatrhythm ?Un jeu prévu pour la Next-Gen ?Kingdom Hearts X [Chi] et Kingdom Hearts Dark Road ayant le même type de format (Mobile / Facebook) et étant toujours d'actualité, Melody Of Memory (MoM) ne sera surement pas un jeu de ce genre. Surtout que rien n'indique sur le site que le jeu est a destination de ces plateformes.