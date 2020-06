1/ Killzone 2 (Trailer CG + sortit 2009)2/ The Getaway 3 (trailer vide + Jeu jamais sortit)3/ Eyedentify (Trailer bizarre + Jeu jamais sortit)4/ Heavenly Sword5/ Warhawk (trailer de moins d'une minute)6/ Gran Turismo 51/ Knack2/ Resogun (Arrivé après sur Vita)3/ inFAMOUS Second Son4/ #Driveclub (repoussé à fin 2014)5/ Killzone: Shadow Fall5/ The Order 1886 (Trailer CG)Y a un monde quand même avec ce qu'on a vu hierEt je ne parle pas d'autres jeux muliplateformes qui ont l'air super.Aussi, je suis content de ne pas avoir eu de démo technique mais qui ne sont pas des vrais jeux du genre Final Fantasy VII (PS3 2005), Red Dead (PS3 2005), Agnis Philosophy (PS4 2013), Dark Sorcerer (PS4 2013), Unreal Engine 4 (PS4 2013)Au moins avec Spider-Man, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Demon's Souls Remake et Returnal on voit comment ça va ce jouer, on a pas à s’inquiéter.Astro's Playroom qui est gratuit pour découvrir l'étendue des possibilités de la console et de la manette, ça fait plaisir.Le retour de Sackboy en 4K/60 FPs qui certes n'est pas une claque graphique mais qui à l'air de rafraichir la licence, d'avoir un gameplay varié et de proposer des choses plus intéressantes qu'un pseudo LBP4.Destruction AllStars à visiblement l'air d'avoir donné envie à pas mal de gens sur Twitter... C'est pas ma cam' (surtout la DA) mais après c'est vrai qu'il à l'air fun. Je lui laisse le bénéfice du doute.Et on aura pas à attendre des années pour jouer à tous ces jeux (sauf pour GT7 qui sait).Et on a visiblement pas tous vu niveau annonces avant la sortie de la console.Sony est beaucoup a beaucoup plus confiance et de choses à offrir qu'au début de la PS4 et cette impression ce renforce quand on voit le rythme de la présentation d'hier soir.Bref vous en pensez quoi ?