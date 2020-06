Jeux Video

C'était normalement l'E3 2020.Voilà voilà voilàQuelle belle année de merde n'empêche.Je ne sais pas si au final Sony aurait placé sa conférence dans les mêmes eaux (sans être présent physiquement au salon) mais dans tous les cas, à l'heure actuelle ou du moins d'ici demain soir, nous aurions dû avoir :- Tout sur la PS5 dont la date, les jeux et le prix.- Tout sur la SX, là encore avec jeux, date et prix.- Un Nintendo Direct, même si blindé de remaster Mario.- Une conférence Bethesda pour ptéte avoir des nouvelles de Starfield.- La première conférence de Warner Bros avec le nouveau Batman et le AAA Harry Potter.Voilà voilàOn peut retourner chialer.Et on croise les doigts pour que le show PS5 soit bien cette semaine...