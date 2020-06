Itch.io organise un bundle énorme pour supporter la situation actuelle aux états-unis! L'argent sera reversé au associations adéquates telles que la NAACP (cliquez sur l'image pour y acceder)Bien sur beaucoup de jeux qu'on ne touchera jamais, mais il y a quand même pas mal de bon jeux dans le lot tels queplus de 740 jeux pour la modique somme minimum de 5 $, on se fout pas de notre gueule! Les développeurs ont volontairement donné leur jeu pour cette cause, ils ne gagnent rien dessus!Franchement y a pas à hésiter, d'autant plus que c'est pour la bonne cause dans le cas présent!