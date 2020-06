Le choix de la PlayStation 5 pour présenter la démo en temps réel de l'Unreal Engine 5 n'a pas été fait au hasard. Selon les développeurs, le SSD de la PlayStation 5 aurait même contribué à concevoir ce tout nouveau moteur.



Après Tim Sweeney donc, c'est au tour de Nick Penwarden, vice-président de l'ingénierie chez Epic Games, de prendre le micro afin de vanter une fois de plus les apports du SSD de la PlayStation 5. En effet, c'est lors d'une interview réalisée par VG24/7 qu'il affirme que le moteur Unreal Engine 5 a été partiellement modifié afin de prendre en compte les avantages de la PlayStation 5.



La PlayStation 5 offre un énorme bond en termes de performances informatiques et graphiques, mais son SSD est également vraiment spécial. La possibilité de diffuser du contenu à des vitesses extrêmes permet aux développeurs de créer des environnements plus denses et plus détaillés, changeant ainsi notre façon de concevoir le transfert de contenu en continu. L’impact est tel que nous avons réécrit la partie I/O de l'Unreal Engine 5 tout en tenant compte de la PlayStation 5. Nick Penwarden, vice-président de l'ingénierie chez Epic Games.

Selon Nick Penwarden, le SSD de la console ne servira pas seulement à réduire le temps de chargement, mais surtout à permettre aux développeurs de matérialiser toujours plus de contenu à l'écran. Suite aux déclarations du vice-président de l'ingénierie, Tim Sweeney, président d'Epic Games, a tenu à rassurer les joueurs sur Twitter en déclarant que les apports de la technologie de la PlayStation 5 à l'Unreal Engine 5 profiteront à toutes les plateformes, au PC donc, et à la Xbox Series X, la console de neuvième génération de Microsoft.



Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer le chargement et la diffusion de l'Unreal Engine pour que le processeur ne devienne pas un goulot d'étranglement. La PS5 a fourni une grande partie de cet effort, mais le travail bénéficiera à toutes les plateformes. Tim Sweeney, président d'Epic Game.





Blague : Je ne sais pas pourquoi Sony a pris la peine de mettre un GPU dans la PS5 quand ils ont ce SSD.