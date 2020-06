Xenoblade Chronicles Definitive Edition est enfin disponible sur la Nintendo Switch, et si jamais vous avez joué à Xenoblade Chronicles 2, sachez que Monolith Software vous réserve une jolie petite surprise. Pour faciliter la vie de ses fans les plus ardents, le studio a donc décidé d'offrir 100 000 gold à tous les joueurs qui lancent Xenoblade Chronicles Definitive Edition tout en ayant une sauvegarde de Xenoblade Chronicles 2 sur leur console. Si c'est votre cas, sachez que vous n'aurez qu'une seule occasion de récupérer votre pécule. Pour cela, il suffit de sélectionner "Collecter" avant de vous lancer dans l'aventure, sachant qu'il sera impossible d'obtenir cette récompense une fois la partie débutée.

Like

Who likes this ?

posted the 06/01/2020 at 05:45 PM by nicolasgourry