Hello ! Je compte m'acheter un vidéoprojecteur et j'aurai besoin de vos conseils avisés svp !J'ai longuement hésité entre un vidéoprojecteur & un écran plat mais j'ai finalement choisi l'option VP.Je joue sur Switch & PC. J'investirai également peut-être dans une PS4 Pro quand son prix baissera d'ici quelques mois après la sortie de la PS5.Je compte donc rester sur cette gen pour un bon moment encore donc pas besoin d'investir dans un VP de compet...Niveau budget j'sais pas trop mais je dirais 500 balles max peut-être, je n'en sais rien à vrai dire. A voir en fonction de vos conseils quoi...Le VP servira également bien sûr à mater des films & séries. Merci d'avance pour vos réponses !

posted the 05/23/2020 at 11:54 AM by kevinmccallisterrr