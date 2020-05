Pour info, le jeu est téléchargeable sur le site source de l'article!J'ai déjà parlé de nombreuses fois d'AM2R (Another Metroid 2 Remake) - Return of Samus, le remake amateur de Metroid II initialement sorti sur Game Boy. J'en remet donc une couche !Sorti en 2016 pour les 30 ans de la série, AM2R a été conduit par l'Argentin Milton Guasti (alias DoctorM64) après 8 ans de développement, avec l'aide d'une communauté de développeurs amateurs.DoctorM64 se lance dans ce remake, estimant que depuis Zero Mission, il manquait un remake de l'austère Metroid II. Il s'avère également que cet épisode mésestimé offrait une grande liberté pour réimaginer le level design, les décors et remixer les musiques.L'histoire retient que 24h après la sortie du jeu, Nintendo en fait interdire la diffusion. La sanction est cruelle. Seulement, Nintendo préparait précisément son remake de Metroid II à la même période, projet confié au développeur espagnol Mercury Steam, sous la houlette du producteur historique de la série, Yoshio Sakamoto. Cela permet d'un peu mieux comprendre l'empressement de Nintendo à interdire le projet.Après sa sortie, AM2R a toutefois pu être peaufiné sans DoctorM64 (qui s'est arrêté à la version 1.1), et le projet est distribué un peu partout, sauf sur le site officiel . Le jeu est même tellement facile à trouver qu'on peut le télécharger... ici, sur Game Forever ! Et la suite de l'histoire a été tout sauf malheureuse pour DoctorM64 : recruté par Moon Studios en 2017, il travaillera notamment sur le level design d'Ori and the Will of the Wisps !AM2R en est maintenant à sa version 1.5, sortie en début d'année 2020 et hébergée sur le site. Précision qui a son importance, [u]le jeu est désormais intégralement disponible en français[/u] !Pour la partie graphique, on reconnait immédiatement la patte Metroid, dans la mesure où DoctorM64 a allègrement puisé dans les assets de Metroid Zero Mission et Metroid Fusion. Un choix tout de même logique, puisque c'était l'ambition de DoctorM64 de signer un remake de Metroid II fait à la manière de Zero Mission. Quant à Fusion, son bestiaire et quelques décors proviennent déjà de Metroid II.Le fangame ne s'est toutefois pas contenté de recopier sagement la formule. Il suit d'abord scrupuleusement le jeu d'origine, jusque dans son level design, pour progressivement s'en écarter, un peu timidement d'abord (le début du développement sans doute), et plus franchement ensuite. Metroid II étant relativement court, AM2R ajoute de nombreuses zones à explorer. Ce qui fait que pour un premier run, il faudra bien 6 à 8 heures pour en voir le bout !Le recyclage reste également mesuré et bien employé, car l'équipe de DoctorM64 va rapidement proposer sa réinterprétation des décors de Metroid II, avec une réalisation qui se mesure parfaitement à Zero Mission, voire à Super Metroid.Le point central est la chasse aux métroïdes. Le concept de base de Metroid II est de traquer tous les métroïdes de la planète SR388, et il s'agit là du seul élément de scénario de l'original. AM2R - tout comme Samus Returns, le remake officiel - reste fidèle à ce principe, et vous devrez arpenter le labyrinthe à la recherche de ces sales bêtes, vues à différents stades d'évolution. Mais AM2R casse cette routine en diversifiant les zones de combat des métroïdes, et surtout, en proposant un paquet de boss absents du jeu d'origine, certains repris de Fusion, d'autres complètement inédits. Ces combats spectaculaires ne sont pas à prendre à la légère !Pour l'interface, AM2R propose une carte facilement accessible, avec possibilité de placer des balises, ainsi qu'une base de données dont l'idée est cette fois reprise de Metroid Prime. Pas de scans à réaliser, mais lorsque vous croisez un nouveau boss ou que vous découvrez un nouvel environnement, la base de données se mettra à jour.Les amateurs de points de téléportation seront toutefois déçus de ne pas en trouver, même si quelques zones sont reliées entre elles par des conduits. De ce point de vue, là aussi on est dans le prolongement de Fusion et Zero Mission, mais si vous vous débrouillez bien et explorez les zones comme il faut, vous n'aurez pas beaucoup de retours en arrière à effectuer.Concernant les musiques, ce sont des remix de musiques entendues dans différents volets. Les musiques de Metroid II sont bien là, remixées à la manière de ce qu'aurait fait Kenji Yamamoto - le compositeur depuis Super Metroid. Les remix et les bruitages confèrent une tonalité très familière à AM2R... comme si c'était un volet officiel de la saga !Pour en finir sur ce test, j'en viens à la partie purement technique : dès les premières secondes, AM2R parvient à convaincre, avec une action nerveuse, un défilement rapide et une maniabilité impeccable. Là aussi, on est forcé de reconnaître que le projet amateur est un vrai travail de pro... ou presque ! Lors de ma dernière partie sur la version 1.5, le jeu a planté une fois, donc attention quand même, sauvegardez régulièrement.Un extra pour ceux qui ont pu tester une version antérieure d'AM2R :Imitant le remake officiel Samus Returns, AM2R propose lui aussi un mode de difficulté Très Difficile (mode Fusion) dans la version 1.5. Samus y arbore son costume jaune et bleu repris de Fusion.Un New Game+ et un mode aléatoire sont également proposés.AM2R est un exe. Pas besoin de l'installer donc, et le jeu reconnait immédiatement la manette Xbox360. Pour les autres manettes, il faut passer par quelques réglages.Les différents réglages permettent de varier votre expérience de jeu - notamment pour jouer en monochrome.Bref, hormis d'éventuels plantages, AM2R est un programme très facile d'accès.Pour conclure, je ne peux que vous recommander d'essayer AM2R. La communauté des fans a immédiatement adopté ce jeu, qui propose une interprétation plus fidèle du Metroid II original que le remake officiel, Samus Returns - qui est une interprétation finalement plus libre.Vous avez déjà joué au remake officiel ? Essayez aussi ce remake non officiel, car il s'agit là d'un jeu bien différent.Comme je l'ai précisé, le jeu ne se trouve plus sur le site officiel d'AM2R, mais Game Forever héberge la toute dernière version !=> Télécharger AM2R version 1.5