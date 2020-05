Non mais les mecs sont sérieux ? hahaha



Ils te donnent GTA V. Parce que t'as fait ce grand effort d'aller chercher ton GTA V gratos, ils te filent un bon d'achat de 10e.



Comme c'est les soldes Epic game store, tu vas t'acheter un jeu avec ce bon, tu as par exemple Hades et Transistor pour 9,99euros. Je cours les acheter. Et parce que j'ai acheté ces jeux avec mon bon de 10euros les gars te filent encore un bon de 10e (valable également pour les jeux à plus de 14,99e). Les mecs te payent pour acheter. Epic game sont devenu fou ma parole, ils savent plus quoi faire de leur tune hahaha.