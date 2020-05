Multi machines

Salut aux possesseurs de ce satané jeuAlors je m'explique, je n'ai jamais fait aucun KH (enfin disons jamais en entier ça m'a toujours saoulé trèèèèès rapidement), là j'attaque le 3 sur lequel j'ai eu du mal à accrocher (je me suis forcé à avancer je m'habitue un peu).Seulement voilà j'ai vraiment un énorme soucis avec le gameplay de ce jeu, notamment sur les déplacements et capacités du personnages (déjà mettre le bouton B pour sauer et A pour attaquer ... mon dieu que c'est débile). Et là je deviens fou avec ce put... de mode fluidité !!J'ai la capacité hyper saut, roulade en l'air, planer, ... seulement impossible de les utiliser. Ils te disent de passer en mode fluidité, sauf que c'est quoi ce mode à la con ? J'ai beau aller dans le menu aide, je ne trouve rien qui explique, ils disent juste de l'activer pour faire un hyper saut. J'ai regardé sur le net je vois des mecs qui sautent, font leur double saut comme s'il suffisait s'appuyer sur un simple bouton, puis planer ... moi impossible de le faire, du coup j'ai des coffres qui sont inaccessibles dans le monde de Raiponce !!!J'ai été voir sur les forums, ça me rassure, pas mal de personnes ne captent rien à ce système (je me sens moins seul), et quand ils demandent on leur répond juste en les prenant pour des cons qu'il faut activer le mode fluidité ... sérieux mais comment ça se boutique c'te connerie ???J'ai juste envie de balancer la galette par la fenêtre tellement ça me saoule ha ha ha