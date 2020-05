Comme mon précédent articleCet article n'est pas très original et très court mais je suis curieux de voir vos réponses.Quand je parle exclusivité, c'est exclu Playstation (édité ou développé par Sony)Pour moi :J'ai beaucoup hésité entre Uncharted 4 et God of War mais j'ai finalement choisi Uncharted car la fin conclue à merveille les aventures de Nathan Drake alors que God of War n'est que le début d'une nouvelle et grande aventure pour Kratos.