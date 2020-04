Le Future Games Show sera diffusé dans le monde entier sur GamesRadar, le site de jeux et de divertissements qui connaît la plus forte croissance au monde et qui touche plus de 30 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. L'émission sera diffusée sur les sites du réseau Future, notamment PC Gamer, TechRadar, T3, Tom's Guide et bien d'autres, avec une portée mondiale de 150 millions d'utilisateurs. Vous pourrez regarder le Future Games Show sur des plateformes telles que YouTube, Twitch, Twitter et bien d'autres encore.

L'annulation de l'E3 2020 fait visiblement des "heureux" chez les sites de jeux vidéo. Après IGN et son Summer of Gaming, le site GamesRadar dévoile son Future Games Show. Prévu pendant la semaine qui était dédiée à l'E3 de l'ESA, cet événement au format numérique proposera des bandes-annonces exclusives, des annonces exclusives (AAA, indépendant, next-gen), des previews exclusives ou encore des interviews exclusives avec des développeurs ou autres personnalités de l'industrie. De nouvelles informations seront révélées dans les semaines à venir."Future est le berceau du jeu vidéo depuis 1985 avec le lancement du magazine Amstrad Action et ses cassettes bonus", explique le directeur du contenu, Daniel Dawkins. "Nous sommes ravis de réunir notre brillante équipe éditoriale, composée de représentants de différentes marques, dont GamesRadar, PC Gamer, Edge Magazine, Retro Gamer, le magazine officiel PlayStation et Kotaku UK, pour travailler sur le Future Games Show. En mettant l'accent sur les jeux consoles, mobiles et en streaming, nous pensons que le Future Games Show est le complément parfait du très réussi PC Gaming Show de l'E3 et des Golden Joystick Awards, les plus grands prix de jeux votés par le public au monde, qui ont lieu en novembre."