Si les mesures de quarantaine mondiales se poursuivent pendant l'été, des retards pour de nombreux jeux de cet automne pourraient être inévitables - sauf, peut-être, pour ceux qui sortent annuellement, comme Call of Duty, qu'Activision a sorti chaque automne depuis 2005, ou Madden NFL d'EA, une sortie perpétuelle en août.



Deux développeurs de jeux vidéo, prévus pour cet automne, qui se sont exprimés sous condition d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias, ont déclaré que jusqu'à présent, ils avaient choisi de réduire la taille de leurs projets plutôt que de retarder leurs jeux. En raison du ralentissement de la productivité dans leurs studios - et dans les sociétés de sous-traitance, en particulier en Chine et en Inde - ils prévoient également de supprimer des fonctionnalités, des niveaux et des quêtes dans l'espoir de respecter les délais.

Avant son arrivée officielle dans la réaction de Bloomberg News, Jason Schreier, ancien journaliste de Kotaku, passe par le New York Times avec un article de fond sur l'industrie vidéoludique et les conséquences liées à la pandémie de Covid-19 (plans perturbés, organisation des équipes de développement avec le travail à distance, reports indéterminés, nouvelles dates de sortie, ventes spéciales pour profiter du confinement).En fin d'article, il annonce que certains studios auraient décidé de supprimer de nombreux éléments dans leurs jeux afin de pouvoir les sortir dans les temps malgré la crise sanitaire actuelle :