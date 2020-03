Je suis actuellement sur Breath Of The Wild, et j’ai vu pas mal de critiques concernant l’OST, perso je ne comprenais pas trop, et je suis tombé sur cette excellente vidéo qui explique un peu l’objectif du Sound Design dans ce titre. Je suis totalement d’accord avec ce mec (que je ne connais pas), si Breath Of The Wild a une atmosphère si particulière, c’est bien grâce à ce parti pris concernant les musiques. Je suis à 70H de jeu, et je me prends une sacré claque dans la gueule, le jeu n’est pas parfait, mais le Game Design et l’interactivité du titre sont quand même hallucinantes, là je viens de faire le défi de l’île de Finalis, et c’est du pur génie. Je n’ai fait que 2 domaines pour l’instant, à voir la suite mais ce jeu est marquant sans aucun doute.PS Mon dieu le thème de Princesse Mononoke dans la vidéo quelle merveille