Geo Holdings Co. annonce qu'Animal Crossing New Horizons a dépassé le record de Pokémon Épée & Bouclier, qui était d'1,364 million d'exemplaires vendus en trois jours. C'est tout bonnement monumental et, on le rappelle, ces scores nippons comme ceux du Royaume-Uni ne comprennent pas les données digitales.PS : ça sent le 1,5 million minimum...