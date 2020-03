Yo les jeunes,

En cette période de confinement et de fin du monde, peut-être que l'économie ne s'en relèvera pas et qu'on finira tous clodos. Voilà pour l'intro.

Bonne nouvelle, pour 20€ vous pourrez toujours (normalement) acheter une Wii d'occaz.

Un tour sur les tutaux et une clé USB 128Go aux fesses et vous pourrez découvrir quelques jeux exceptionnels qui marchent encore aujourd'hui( je veux dire qu'ils distraient encore à mort), quelques exemples:

- House of the Dead Overkill

- Kururin Squash (GameCube)

- Metroid Prime 3 (avec la détection de mouvement)

- Tatsunoko vs Capcom

- Sin & Punishment 2

- Zack & Wiki (++)

A vous! balancez vos perles Wii