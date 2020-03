En gros on nous promet malgré tout un beau gap niveau perf sur la future gen Ampère :

Des rumeurs circulent depuis quelques jours annoncent les futurs GPU de Nvidia très certainement gravés en 10nm et non pas en 7nm comme prévus initialement.Mais pourquoi ? C’est la question que je me pause.- Est-ce que Nvidia ne va pas faire la même erreur que l’arrogant Intel qui vient de prendre un énorme coup de pied au cul avec les Ryzen 3X d’AMD ?- Est-ce que l’archi RDNA 2 n’est pas si bonne que ça finalement (pourtant cela sera leur 2eme archi en 7nm…)? Ce qui leur permettrait de garder encore un peu plus longtemps sous le coude cette gravure ? Ou 2020 est l’année du gros coup de pied au cul pour eux aussi?Pour résumé, chaque gamme sera environ 40% plus performantes :Avec l’archi RDNA 1, AMD a comblé une bonne partie de son retard sur Nvidia en terme de performance et à forcer les verts à réagir à cause d’un tarif attractif (d’où la gamme RTX Super) mais malgré tout, il y a énormément de chemin à parcourir.- Sur PC, Nvidia est roi et ne semble pas spécialement inquiet face à AMD qui a encore du pain sur la planche avec son archi RDNA 2 (et les futures à venir) qui verra instaurer la 1ere gen de GPU intégrant le Ray Tracing.Car en fin d’année le prix du TFLOPS devrait être divisé quasi par 2 chez NVidia, d’autant plus qu’AMD prépare enfin une offre haut de gamme avec la RX 5950 XT à 17.5TFLOPS qui exploserait la 2080 ti.Mon sentiment est que Nvidia à intérêt à se méfier.Ils ont toujours une bonne marge mais malgré que je n’ai jamais acheté de GPU AMD de ma vie, je pense que RDNA 2 va réellement proposée une alternative à prix intéressant à leur offre et comme avec Intel, les joueurs n’hésiteront pas à changer de camp s’ils se reposent sur leur lauriers.Sur ce, une très bonne nuit et un très bon week-end à tous les amoureux de TFLOPS de Gamekyo.Et dieu sait que vous êtes très nombreux, presque autant que les amoureux des taux de transfert de SSD depuis quelques jours