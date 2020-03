■Processeur 8 Coeurs cadencé à 3.8 GHz (3.66 GHz avec simultaneous multithreading) Zen 2 Custom■GPU avec 12.1 Tflops, 52 CUs à 1.825 GHz avec RDNA 2 Custom■Taille du die de l'apu 360.45 mm2■Gravure améliorée en 7nm+ TSMC■Memoire en 16 GB GDDR6 à 14Gbps interfacée en 320-bit (6 puces de 2GB + 4 puces de 1GB.)■Bande passante : 10GB @ 560 GB/s + 6GB @ 336 GB/s■Stockage de 1 TB Custom NVME SSD PCIe 4.0■Stockage extensible avec carte de 1 To (correspondant exactement au stockage interne de la console)■Prise en charge des disques durs externes en USB 3.2■Lecteur Blu-Ray UHD 4K■Objectif de performance 4K/60fps, jusqu'à 120fps si possible.■Sortie HDMI 2.1■3 ports USB 3.2■Port réseau■Emplacement de stockage étendu■Entrée d'alimentation■Poids de la console 4.45kg■Dimensions : 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm

Xbox Series X vs Xbox One X

Who likes this ?

posted the 03/16/2020 at 12:07 PM by leonr4