Il fut le premier jeu vidéo de l'histoire a utilisé la palette des 16.7 millions de couleurs. Il est l'un des jeux d'aventures les plus adulés, et il est une excellente adaptation du film de Ridley Scott :de Westwood Studios, sorti en 1997, s'apprête à revenir via un Remastered!Le jeu vient d'être annoncé via Hollywood Reporter sur Playstation 4, XboxOne et Switch!