Ca devait arrivé après l'annulation de Activision et des autres gros acteurs du milieuLa GDC est reporté à cette été pour le mois de Juin 2020Note : 58 cas en France , soit le double en 24h , Les Etats Unis ont decouvert un premier cas d'une personne ayant le virus qui n'a pas voyager ou a été en contact avec une personne ayant eu le virus auparavant .Le message :After close consultation with our partners in the game development industry and community around the world, we’ve made the difficult decision to postpone the Game Developers Conference this March.Having spent the past year preparing for the show with our advisory boards, speakers, exhibitors, and event partners, we're genuinely upset and disappointed not to be able to host you at this time .We want to thank all our customers and partners for their support, open discussions and encouragement. As everyone has been reminding us, great things happen when the community comes together and connects at GDC. For this reason, we fully intend to host a GDC event later in the summer. We will be working with our partners to finalize the details and will share more information about our plans in the coming weeks.