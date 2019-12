"En fait, j’ai essayé moi-même dans une version test de Gran Turismo Sport. J'ai été très surpris par le sensation de gameplay très différente de l'actuel DualShock 4.



C'est une fonctionnalité très prometteuse. Bien sûr, avec l'amélioration des graphismes par rapport à la PS4, je pense que vous allez ressentir une grande évolution en tant qu'expérience de jeu."

"En effet, dans le passé, le cycle d'une nouvelle plate-forme était de 7 à 10 ans, mais compte tenu du développement et de l'évolution très rapides de la technologie, il s'agit en réalité d'un cycle de plate-forme de six à sept ans.



Sachant que nous ne pouvons pas pleinement rattraper le développement rapide de la technologie. Par conséquent, nous pensons qu'en ce qui concerne une plate-forme comme la PS5, son cycle peut durer de six à sept ans.



Mais en faisant cela, nous devrions pouvoir changer le matériel lui-même et essayer d’intégrer les avancées technologiques. d'ailleurs c’était l’idée derrière cela, avec la PS4 Pro."

Ryan a déclaré que les révélations concernant la ça sera pour l'année prochaine. Le vice-président exécutif chargé de l'ingénierie matérielle et des opérations chez, a déclaré lors d'une autre interview avec que les cycles de vie des consoles étaient de plus en plus courts à mesure que la technologie évoluait.