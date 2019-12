Multi

Alors que le mois de décembre vient de débuter, le magazine Famitsu jette un oeil dans le rétro et dresse le classement des meilleures ventes au Japon du 30 septembre au 27 octobre. Contrairement aux classements qui sont relayés chaque mercredi, celui-ci prend en compte le dématérialisé. L'occasion de constater la longévité de certains titres, tandis que The Last of Us Remastered a profité d'une promotion destinée aux abonnés PS Plus pour se placer en 2e position derrière Call of Duty : Modern Warfare, qui venait tout juste de paraître (25 octobre).

1- Call of Duty : Modern Warfare – 199,419 (117,670 ventes physiques, 81,749 numériques)

2- The Last of Us Remastered – 148,579 (1,953 ventes physiques, 146,626 numériques)

3- Ring Fit Adventure – 132,542 (132,542 ventes physiques, N/A numérique)

4- Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition ultime – 120,707 (109,793 ventes physiques, 10,914 numériques)

5- Ghost Recon Breakpoint – 103,887 (76,380 ventes physiques, 27,507 numériques)

6- Story of Seasons : Reunion in Mineral Town – 102,144 (82,688 ventes physiques, 19,456 numériques)

7- Dragon Quest X : Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online (extension) – 84,348 (34,836 ventes physiques, 49,512 numériques)

8- Monster Hunter World : Iceborne – 73,151 (5,960 ventes physiques, 67,191 numériques)

9- Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 52,880 (38,254 ventes physiques, 14,626 numériques)

10- Disney Tsum Tsum Festival – 50,921 (48,994 ventes physiques, 1,927 numériques)

11- The Legend of Zelda : Link's Awakening (2019) – 47,984 (37,216 ventes physiques, 10,768 numériques)

12- Dragon Quest X: Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online – 44,369 (16,898 ventes physiques, 27,471 numériques)

13- Moon – 43,527 (N/A ventes physiques, 43,527 numériques)

14- Minecraft (Switch) – 42,873 (33,463 ventes physiques, 9,410 numériques)

15- Mario Kart 8 Deluxe – 41,217 (32,807 ventes physiques, 8,410 numériques)

16- Super Smash Bros. Ultimate – 38,961 (30,544 ventes physiques, 8,417 numériques)

17- Super Mario Maker 2 – 37,352 (32,199 ventes physiques, 5,153 numériques)

18- Code Vein – 35,888 (25,295 ventes physiques, 10,593 numériques)

19- World War Z – 26,139 (17,314 ventes physiques, 8,825 numériques)

20- FIFA 20 – 24,680 (19,416 ventes physiques, 5,264 numériques)

21- Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 24,414 (23,246 ventes physiques, 1,168 numériques)

22- Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout – 23,408 (14,619 ventes physiques, 8,789 numériques)

23- The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 22,382 (16,816 ventes physiques, 5,566 numériques)

24- Super Mario Party – 21,416 (15,777 ventes physiques, 5,369 numériques)

25- Ys IX : Monstrum Nox – 21,052 (16,631 ventes physiques, 4,421 numériques)

26- The Outer Worlds – 19,121 (10,659 ventes physiques, 8,462 numériques)

27- eFootball PES 2020 – 17,758 (14,401 ventes physiques, 3,357 numériques)

28- Splatoon 2 – 17,080 (13,425 ventes physiques, 3,655 numériques)

29- Yo-kai Watch 1 (portage Switch) – 15,019 (13,779 ventes physiques, 1,240 numériques)

30- Dead by Daylight (Switch) – 13,586 (5,838 ventes physiques, 7,748 numériques)