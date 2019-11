Déposé officiellement par Sony aujourd'hui même au Japon.(comme d'hab sujet à divers changements d'ici un an)Ce qui en sort :(outre ce que l'on savait déjà)- Retour de la surface tactile- Sticks plus petits- Gâchettes plus grandes- Disparition de la barre lumineuse (très con pour la rétro PSVR)- Port USB (intéressant ça)

Like

Who likes this ?

posted the 11/18/2019 at 01:56 PM by shanks