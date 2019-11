Sony Interactive Entertainment will unveil the price and design of PlayStation 5 publicly at the Sony PlayStation press conference on June 8, 2020 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles



Sony are being extremely clever whilst everyone else, including people in their own industry who have been working in this business for years laughs at them. They won’t be laughing at Sony’s E3 2020 presentation



PlayStation 5 Launch Price



Fans having nightmares of coming home with PlayStation 5 on launch day





Alors que nous attendons tous avec impatience que Sony se décide à nous en dire plus au sujet de sa prochaine console de salon, voici qu'un insider qui a déjà fait ses preuves dans ses déclarations au sujet de la marque lâche une véritable bombe. Le constructeur japonais serait présent lors du prochain E3 et marquerait ce dernier de son empreinte.Le fabricant japonais nous donnerait rendez-vous le 8 juin prochain pour une conférence qui devrait mettre tout le monde d'accord. Cette dernière serait l'occasion pour la firme de dévoiler officiellement le look de sa console, mais également le prix auquel elle serait vendue. Nous vous donnons donc rendez-vous l'été prochain en espérant que les informations de PS Erebus se vérifient :Ce dernier nous annonce également que le prix de la machine devrait être élevé, car il précise que les fans ne seront pas rassurés en rentrant chez eux avec la machine sous le bras.note : Comprenez par là qu'il faudra faire un sacrifice pour l'achat Day one ( prix de la PS3 ? 100 euro plus chère que la PS4 ? )