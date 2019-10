-Il y a désormaismillions d'abonnésau 30 septembre 2019, soit 2,6 millions de plus que les 34,3 millions d'abonnés de la même période l'année précédente.-Les ventes logiciels de la PlayStation 4 s’élèvent à 61,3 millions d'unités au deuxième trimestre de l'exercice 2019, soit 13,8 millions de moins que les 75,1 millions de logiciels vendus à la même période l'année précédente.-Autre information, 37 % de ces ventes logiciels proviennent du dématérialisé (jeux complets), comparativement à 28 % l'année précédente, et même si les ventes numériques augmentent, les ventes physiques restent stables au fil des ans.a également annoncé que le PS Now compte désormais 1 million d'abonnés (contre 700 000 en avril dernier).

posted the 10/30/2019 at 07:59 AM by leonr4