Project Re Fantasy: A New Journey Begins

Shin Megami Tensei V

Le Dengeki PlayStation Vol. 681 d'Octobre 2019 inclut une interview avec le directeur de Sega, Toshihiro Nagoshi sur le Project Sakura Wars, Yakuza: Like a Dragon et ça vision du futur pour la compagnie.Comme indiqué dans le titre, Sega et Atlus cherchent à créer de nouvelles licences tout en entretenant leurs licences à succès. Nul doute que la prochaine génération, dans la première moitié de sa vie, verra arriver un nouveau Yakuza, Persona 6 et qui sait, peut-être une suite à Judgment.est le projet auquel nous pensons actuellement. Le jeu sera certainement Cross-Gen PS4 et PS5.Dévoilé en 2016, ce titre développé par le "Studio Zero" continue de ce faire discret... en début d'année le studio nous a confirmé que le développement ce déroulait très bien. Ils sont maintenant pleinement dessus depuis la sortie de Catherine Full Body.Patience et espérons que 2020 soit une belle année pour Atlus au niveau communication de ce prochain titre... et pourquoi pas des nouvelles deégalement.