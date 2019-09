Après l'actu de Nintendo hier, on commence à réagir aux trailers des différents jeux présentés pendant la convention qui a eu lieu le week end dernier à Tokyo. Un bon moyen pour les retardataires(comme nous) d'avoir un tour d'ensemble des jeux présentés. La suite arrivera demain.

L'Otaku et sa Mère

Like

Who likes this ?

posted the 09/19/2019 at 07:37 PM by kraken