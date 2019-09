Gamekult lâche sur verdict sur probablement le jeu le plus attendu de ce mois de septembre, du moins pour les possesseurs de One, et c'est un bon (enfin très moyen...) 6/10 que le jeu obtient.Voici un récapitulatif du test :Les + :-Techniquement, c'est du lourd-Une direction artistique qui s'en sort très bien quand on la sort de ses habitudes-Un soubresaut prometteur dans la façon d'aborder ses personnages-Un jeu qui varie enfin son rythme et prend le temps de se raconter-Une volonté de s'ouvrir intéressante sur le papier-L'utilisation de Jack en combat, une bonne idée à prolonger-L'ajout d'un personnage dédié aux débutants-Un multi très complet à défaut d'être original-Un socle de jeu usé, mais encore divertissantLes - :-Ce cœur de jeu rabâché jusqu'à la nausée...-Un level design subtil comme un tonton bourré en fin de mariage-Une aventure égale, incapable de procurer de grands moments-Une écriture épaisse comme une lame de Lanzor-Des zones ouvertes inutiles et qui ne retiennent que les mauvais côtés de l'open-world-Une IA parfois à la ramasse, alliée comme ennemie-Des boss inintéressants et datés (voir encadré)Le test complet ici : https://www.gamekult.com/jeux/gears-5-3050878779/test.html