Coup de tonerre chez les fans de Marvel et pour le MCU.

Après des mois de négociations dans l'impasse, Sony et Marvel ont décidés de séparer et d'arrêter leur collaboration concernant le personnage de Spider-Man. Les termes du contrat en étant en renégociation, les deux parti ne sont jamais tomber d'accord ce qui mène à cette annonce.

Deadline explique que Sony, au vu du succès du dernier film Spider-Man et de Venom, ait décidé de faire cavalier seul estimant que l'aide de Marvel n'étant plus nécessaire pour construire de nouveaux succès.



Concernant l'apparition de Spider-Man dans le MCU, aucune précision n' a été apporté. Deux films sont en production avec Jon Watts à la réalisation et Tom Holland dans le costume mais il semble que le personnage se dirige vers une éjection de l'univers. Il faudra attendre des précisions de Marvel et Sony

.

EDIT : Petite précision sur les origines de la rupture, l'article relate que Disney voulait élargir les co-production à d'autres films du Spider-Man Universe. Il aurait été question de Venom à l'époque, avec une main tendue de Feige avant que Sony la refuse. Sony voulait garder les mêmes termes du contrat mais Disney a refusé.