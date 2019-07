Gamekult

Gameblog

JVC

Date de sortie : 30 Aout 2019Très prometteur, Astral Chain dépote et en met plein la vue. PlatinumGames fait la démonstration de son savoir-faire dans un gameplay tout aussi dense que chez Bayonetta, et qui demandera un peu de concentration les premières heures le temps de prendre le jeu en main. Ce prochain Platinum reste néanmoins très alléchant, notamment dans sa narration qui alterne phases d'enquête, où le joueur peut explorer la ville, et phases de combat, chargées mais très dynamiques. Environ un mois avant sa sortie, l'essai est encourageant, pour peu que l'on aime le shônen dystopique, les robots et les combats bourrés aux hormones.Qui a dit qu'il n'y avait que Bayonetta 3 dans la vie ? Après une heure et demie en sa compagnie, la nouvelle IP de PlatinumGames, baignée d'influences anime (Neon Genesis Evangelion en tête), m'a clairement donné le sentiment de jouer dans la cour des grands. Pas forcément brillant dans sa technique et sa mise en scène, il se montre en revanche beaucoup plus convaincant au niveau de son gameplay, à la fois varié, généreux et déjà très jouissif. Et encore, il se pourrait bien que je n'en aie effleuré que la surface...Nous ne savions pas quoi penser d’Astral Chain avant de l’essayer pour la première fois et le jeu nous a rapidement prouvé qu’il était digne d’intérêt. Et plus encore. Avec des systèmes de jeu originaux et bien pensés, ses enquêtes, des combats épiques et une vraie science de la mise en scène, le jeu de PlatinumGames promet d’être assez différent de ses prédécesseurs. Le studio a également le mérite de sortir de sa zone de confort en s’attaquant à des éléments de gameplay qu’il n’avait jamais manipulé jusque là. Si certaines questions demeurent, on est franchement impatient de réessayer Astral Chain plus longuement.