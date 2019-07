Jeux Vidéo

Pour le 7eme art on cite souvent des films devenus cultes avec le temps, mais dont les critiques n'ont vraiment pas été tendre à l'époque : Citizen Kane d'Orson Welles, Scarface de Brian De Palma, Psychose d'Alfred Hitchcock, The Shining de Stanley Kubrick, La Dolce Vita de Federico Fellini, La nuit du chasseur de Charles Laughton, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Blade Runner de Ridley Scott etc... Voici une liste de 10 bons jeux , mais dont la critique ou les joueurs n'ont pas particulièrement apprécié. J'en oubli sûrement... J'ai pas non plus fait dans le rétro 8/16 bits2008 - Développé par Dimps et Sonic Team, et édité par SegaPas le meilleur Sonic, mais des bonnes idées comme les 2 gameplay différents : Un dans le style des Sonic Adventure et l'autre un peu moins réussit le Werehog (Hérisson-garou) un peu beat'em all. D'ailleurs je vous conseille de faire plutôt la version Wii que les versions PS3/360 surtout par rapport aux phases Werehog plus réussit sur Wii.2005 - Développé par Rare et édité par MicrosoftBizarrement ce jeu n'avait pas été bien accueillit à l'époque, peut être à cause de la com de MS qui voulait présenter cette suite (ou préquelle plutôt) comme le nouveau Halo de la XBox 360. Le jeu était plutôt classique, dans la lignée des bons FPS de l'époque. Je pense qu'avec du recul (le jeu est retrocompatible, et même optimisé 4K sur X) le jeu est enfin reconnu à sa juste valeur.2007 - Développé par Saber Interactive et édité par Vivendi Universal GamesSortie à l'époque post Half Life 2, ou les développeurs cherchaient/copiaient des features pour se démarquer.2000 - Développé par Tose et édité par Capcom et Eidos (Europe)Critiqué je pense par rapport à sa maniabilité si on joue au pad ,et surtout pour sa durée de vie. C'est vrais qu'il est court, mais les trucs les House of the Dead, Virtua Cop ou Time Crisis c'est pareil. Autant j'avais pas aimé le Survivor 2, celui ci a un petit scénario sympathique que fait pas tache en complément des RE, des routes différente. Par contre il y a aucun intérêt de la faire au pad, et je pense que pour jouer avec un gun de nos jours sur les TV modernes c'est un peu galère ? Et sinon, tant que je suis la, faite le Survivor 4 : Dead Aim, pour moi, c'est un "vrai" bon RE qui n'a pas à rougir face aux RE5 et 6.2013 - Développé par SCE Japan Studio et édité par Sony CEAlors ce jeu j'ai jamais comprit pourquoi plein de monde le déteste et le trouve répétitif, et porte au nue des jeux comme Crash Bandicoot. Ok on est loin de Ratchet & Clank PS4 (l'un des meilleurs jeux de cette génération), mais ca reste un bon petit jeu de plate forme, une bonne difficulté sans être insurmontable, et assez old school et des nos jours (surtout en 2013 encore maintenant il y a de nouveau plus de choix) ça court pas les rues. A noter que j'ai pas fait le 2 donc je pourrait pas en parler.Alors je triche un peu, je ne vais pas citer 1 jeu, mais de l'accessoire en général, et de la version 360... Difficile de parler de Kinect One vu que MS a laché le truc alors qu'ils ont fait chier tous le monde en l'imposant au début sur leur console. C'est vraiment dommage, même si c'était imprécis, j'avais bien aimé le Kinect 360 et j'attendais beaucoup de cette version sur One... Bref je vais pas citer un jeu précis, mais j'ai bien aimé des trucs comme Rise Of Nightmares, The Gunstringer, Wreckateer, Kinect Star Wars, Dragon Ball Z Kinect, Haunt, Kinect Rue Sésame, Kinect Héros Pixar et Kinect Disneyland Adventures (ressortis sur One, mais j'ai jamais capté comment jouer avec Kinect alors qu'au menu il y a le périphérique de dispo dans les options) etc...P'tin si Disney sortirait un hub Disneyland (+ Disney World/ EPOC/Studios etc...) avec les vrais attractions en VR à acheter en DLC, je serais prêt à sortir un paquet de pognon pour les prendre même à l'unité...2015 - Développé par Turtle Rock Studios et édité par 2K GamesMal comprit par beaucoup de joueurs, le concept de jeu 4 contre 1 changé vraiment des autres FPS. Après les parties étaient inégales suivant si vous jouez avec des nases qui se tenaient pas à leur place, ou lorsqu'on tombé avec quelqu'un qui avait du mal à jouer le monstre. En plus ces histoires de tonnes de DLC (cosmétiques pour la plus part) n'ont pas aidé à la réputation du jeu... Mais bon c'est dommage, l'idée de "chasse" changée vraiment, après faudra pas pleurer qu'on a que des COD-like...2011 - Développé par Grasshopper Manufacture et édité par Electronic ArtsLe jeu n'a pas non plus eu des notes catastrophiques, mais il est passé un peu inaperçu lors de sa sortie. Pourtant EA avait mit en avant la collaboration entre Shinji Mikami X Suda51 X Akira Yamaoka (mais surtout réalisé par le talentueux mais méconnu Massimo Guarini). Le jeu est complètement barré et surtout bien mieux que les RE5, 6 et les Revelations réunis...2006 - Développé par Ubisoft Paris et édité par UbisoftBien loin de promesse du trailer (et de la Wii surtout avant l'arrivé du Motion Plus), j'avais vraiment passé un bon moment sur ce truc, l'ambiance "yakuza" aidé, et contrairement à la plus part des gens, j'ai même préféré ce jeu au 2eme épisode. C'est dommage qu'Ubisoft ne remake pas en VR ces 2 jeux, graphiquement je pense ça tournerait sur PSVR et avec le PSMove ça le ferait bienEt maintenant le Citizen Kane du jeu vidéo :2008 - Développé par Free Radical Design et édité par UbisoftAprès des années de monopole et d'arrogance pendant les périodes PSX/PS2, je pense que les journalistes en avaient un peu plein le cul de Sony (c'était compréhensible...) et qu'il était de bon de critiquer la PS3 et ses exclus (même si le jeu était édité par Ubisoft). Un FPS avec un fond classique mais avec ce pouvoir du Nectar à gérer en plus. On passe un bon moment sur ce jeu, que j'avais trouvé au final moins chiant qu'un Killzone 2 ou même un Halo 3.