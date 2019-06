Suite à la sortie de Sega Ages Virtua Racing sur Nintendo Switch , je me suis souvenu de la belle époque ou Cyril Drevet aka Crevette nous faisait découvrir Virtua Racing sur borne d'arcade via un concours à base de session 2 joueurs dans Télévisator 2. Qui se souviens ? : Il à fallu attendre 2019 pour enfin avoir une version égale voir supérieur à l'originale sur borne d'arcade , merci à Sega pour ce portage qui nous ramène 27 ans en arrière d'une bien belle façon , la nostalgie aidant .

posted the 06/30/2019 at 06:45 PM by victornewman