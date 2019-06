Alors je précise avant tout qu'il y'aura du spoil, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, passez votre chemin. Car je vais vraiment parler du jeu dans les moindres détails (pas tout non plus rassurez vous) Sur ce, c'est partit !Il y'a des jeux comme ça qui marque la vie d'un joueur, lui ont procurer de l'émotion, de la tristesse, de la joie ou les 3 à la fois. Et pour ma part, The Last of Us fait partit de ceux là. Sortit en juin 2013, je m'attendais pas à grand chose honnêtement, car je me disais "mouais, encore un jeu en apocalypse zombie, pas très original donc" Et les jours passent, les test sortent et les notes sont folles, presse et joueurs. 19/18/ 20 même parfois etc...Là je me dis, mouais on va peut être essayer quand même pour voir ce que ça donne. Et là, je test, v'là la claque monumentale dans la gueule que je me suis pris...Déjà, l'intro, qui tabasse littéralement et met dans l'ambiance tout de suite. Et le destin tragique qui arrive quelques minutes après, m'aura peut être fait verser pour la première fois les larmes dans un jeux vidéo... Car The Last of Us, c'est pas seulement une apocalypse zombie ( même si c'est pas vraiment des zombies mais bref z'avez compris) c'est aussi des personnages, une ambiance, un monde qui a perdu de son humanité, et qui essaient de survivre, vous faites partie de ceux là.Dans TLOU, il n'y a pas de méchant ou de gentil, de héros, il y'a seulement des personnes qui essaient de survivre. C'est ce que j'aime dans ce jeu, pas de héros à proprement parler, juste un humain dans un monde a l'abandon.Mais parlons avant tout des personnages qui sont avant tout très réussi, avant de parler du duo de choc que sont Joel et Ellie. Ils sont tous crédible, ont tous un comportement "humain" criant de réalisme. Et surtout, la plupart sont attachant. Notamment le fameux Bill qu'on rencontre dans la moitié du jeu qui balance de bonne punchline à Ellie, ou encore les deux frères qu'on rencontre à Pittsburgh. Et yen a plein des comme ça. D'autre par contre, sont vraiment déranger, comment ne pas évoquer David par exemple ?Mais la vrai réussite de ce jeu, c'est bien évidemment la relation qu'il y'a entre Joel et Ellie, qui y va crescendo. Et qui monte en puissance au fil du jeu. Et surtout leur comportement sont humain et criant de réalisme encore une fois. Car même en jeu, les deux protagonistes vont parler entre eux, interagir avec le décor, apportant encore plus de crédibilité au monde qui les entoure. D'un côté, Joel, relassant les souvenirs d'un monde qu'il a connu avant la catastrophe et de l'autre, Ellie, qui n'a pas connu le monde d'avant et qui s'interroge beaucoup. Par exemple, lorsque Joël explique a Ellie à quoi servait les camions de marchand de glace, ou encore quand Ellie demande si tout le monde avait un bateau avant, logique car elle n'a pas connu le monde d'avant. Et le mieux dans tout ça, c'est que tout s'enchaîne naturellement au fil du jeu, le souci du détail y est dans ce jeu à son paroxysme.Ce soucis du détail, on le ressent aussi dans les environnements, qui sont il faut le dire vraiment magnifique. Le plus beau jeu de la PS3 assurément. Tout y est parfaitement bien retranscrit. L'herbe qui a poussé dans le ville, les voitures rongées par la rouille, la poussière dans les bâtiments, les maisons à l'abandon etc etc. Incroyablement réaliste, stupéfiant de crédibilité, le monde qui vous entoure n'aura jamais paru aussi crédible et immersif, et ce dans les moindres détails. Comment ne pas imaginer le monde d'avant, la mélancolie qui se dégage, la tristesse aussi.Mais TLOU, c'est aussi un monde brutal, violent, impitoyable. Déjà parce que les affrontements contre les infectés mettent la pression, et ne rateront absolument aucune occasion pour vous sauter à la gorge. Mais aussi les affrontements contre les humains, la violence des coups portés, à coup de barre de fer, de parpaing dans la tête ( oui oui) ou encore tout simplement par balles. Les gunfights sont tendus, ici c'est pas Uncharted, les balles sont rares, et chaques tir comptent. Privilégiez les difficultés élevés qui vire le mode écoute, cette hérésie qui facilite grandement (trop ?) les choses. Et pour une expérience optimale, tentez le mode Réaliste, qui comme son nom l'indique, et très exigeant, le summum de la survie.La difficulté est de toute façon très bien calibrée, ni trop dur ni trop facile en normal ( oublier le mode facile) elle vous donnera du fil à retordre dans les niveaux de difficulté les plus élevés, accroché vous en mode réaliste par exemple x). L'IA d'ailleurs, est capable du meilleur comme du pire. Les ennemis vont vraiment vous chercher, vont contournez, vont dire à leur potes "va voir par là bas" etc. Et une fois qu'ils vous ont repéré, ils ne vous lâcheront pas.Certains vont courir vers vous armé d'une planche ou une barre de fer, d'autre vous vont tiré dessus de loin ( et dieu qu'ils visent bien, notamment en réaliste) une balle et c'est la mort dans ce mode, pu presque. Et si vous camper trop, ils vont vous débusqué a coup de cocktail molotov. Vous l'aurez compris l'IA est impitoyable, mais Ellie saura vous prêtez vraiment main forte et sera d'une grande aide. Elle hésitera pas à sauter sur un ennemi pour lui planter son couteau car vous l'avez pas vu par exemple, lancera des bouteilles sur l'un pour le déstabiliser, mais aussi prévenir de la présence d'un ennemis que vous n'aurez pas vu par exemple. Bref, la gamine est d'une très grande aide et ça fait plaisir.Mais comme je l'ai dis, elle est capable du pire aussi. Quelques exemples : Ne pas voir qu'il manque des gars à l'appel ( même si ça arrive que parfois ils s'en rendent compte) ne pas vous voir alors que vous êtes juste derrière un meuble devant eux, bien visible. Ou encore, et c'est le pire ça nique un peu l'immersion. Ne pas voir Ellie qui détale devant eux, qui passe plusieurs fois etc.. Bref l'IA connait malgré tout quelques ratés, même si honnêtement, elle fait quand même du très bon boulot notamment en réaliste où elle va vous posez beaucoup de problème.Les affrontements contre les infectés sont tendus aussi, notamment contre les claqueurs, qui ne peuvent pas être tuer au poing, il vous faudra au moins une arme de mêlée ou des balles pour en venir à bout. Très stressante, les phases d'infiltration en milieu claqueurs ( un peu bof dit comme ça) font partis des meilleurs moments du jeu.Mais les combats avec des hordes d'infectés ça existe aussi dans TLOU, et la faut faire parler la poudre, ou les poings au choix. Sanguinolent, brutal, et intense, mais surtout fun car oui on s'amuse vraiment.L'histoire aussi est géniale, même si dans la forme c'est extrêmement basique, dans le fond, c'est du grand art. La relation avec Joël et Ellie qui évolue, qui se révèle touchante même. On s'accroche vraiment a ces deux personnages et ont a vraiment pas envie qu'il leur arrive quelque chose, et ça c'est fort de la part de ND. La fin aussi, qui pourra déplaire mais qui au final se révèle crédible, magnifique mais triste à la fois.Bref, je vais m'arrêter là. Je dirai pour conclure, qu'il y'aura un avant et un après TLOU, le jeu de ND, m'a retourné, bouleversé aussi, amusé, j'ai pas parler de la bande son qui est discrète mais fabuleuse, parfaitement dans le ton. Le thème principal du jeu est une perle, triste et mélancolique à la fois, et toujours super bien amené. La bande son est une œuvre d'art à elle seule. Bref inutile de tergiverser 150 ans, TLOU est un chef d'œuvre et j'ai pas honte de le dire. Des jeux comme ça, car court pas les rues, j'ai qu'une chose à dire, vivement la suite bordel !!!Les + :Beau à en creverCe soucis du détail hallucinantsUne aventure sombre et matureL'IA qui fait du bon tafLa relation Joël et Ellie attachante et impeccableUn monde criant de réalismeDu challenge présentUn gameplay parfaitement bien calibréDes infectés qui foutent la pressionUne bande son grandioseUne histoire parfaitement bien amenéeDes personnages attachantsDurée de vie très bonneLes - :IA qui connait malgré tout quelques ratéQuelques soucis de synchro labialeMa note : 19/20https://youtu.be/Y97u-U0nvJMSi ça vous a plus, dîtes moi quels jeux vous voudrez que je fasse la prochaine fois entre ces trois là ^^- Super Mario Sunshine- Bloodborne- Uncharted