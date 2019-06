Lors d'une récente interview avec VGC,, a expliqué comment les principaux ajustements apportés à The Witcher 3 sur Nintendo Switch étaient liés à l'interface:"Les modifications les plus importantes que nous avons apportées concernent l'interface et la manière dont vous interagissez est un peu différente sur la Switch par rapport aux autres versions."En termes de "compromis liés au hardware", le feuillage est réduit et la distance d'affichage a été réduite:«À l’heure actuelle, il ya un peu moins de feuillage et certaines des distances sont plus courtes. Mais c’est quand même incroyable.. À moins que vous ne me signaliez beaucoup de changements, je ne les aurais probablement pas remarqués. "Liu a confirmé le fait que CD Projekt Red - en coopération avec Sabre Interactive - n'avaitpour que le jeu soit opérationnel sur le périphérique hybride de Nintendo:"Vous aurez l'intégralité de Witcher 3 et toutes les extensions. Nous ne coupons vraiment rien."Dans l'ensemble, Liu a déclaré que la société était satisfaite de la manière dont le jeu fonctionnait sur le périphérique hybride:«Nous sommes très heureux de la façon dont Witcher 3 joue sur Switch. Nous en sommes toujours fiers. ""Nous sommes très heureux de la façon dont The Witcher 3 tourne sur Switch. Nous sommes fiers du niveau de qualité atteint , mais nous sommes conscients d'avoir dû faire beaucoup de compromis afin de nous plier aux limitations techniques du hardware, et ce afin de privilégier la stabilité par rapport aux graphismes. Cette version a donc maintenant moins de végétation et une distance d'affichage plus faible... Mais le jeu est toujours incroyable. J'ai été très impressionné. A moins que vous ne me listiez toutes les choses qui ont été modifiées, je ne verrai pas la différence."Il semblerait donc que cette version n'ait pas ou peu de différences sur le contenu (reste à voir la partie technique console en main) avec ses homologues sur consoles X1 et PS4 ce qui conforterait l'idée que nous n'aurons pas une version au rabais.Une bonne nouvelle donc pour ceux qui souhaiteraient le prendre sur Switch.